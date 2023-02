São Tomé e Príncipe

Entrou em vigor o aumento do preço do combustível em São Tomé e Príncipe

Centro de São Tomé, São Tomé e Príncipe, 19 de Setembro de 2022. LUSA - ESTELA SILVA

Entrou em vigor a subida do preço do combustível que tinha sido decidido já no ano passado. Este aumento cujo intuito é designadamente de honrar os compromissos com o FMI e também sanar a dívida do Estado de mais de 180 milhões de Euros junto da petrolífera angolana Sonangol, deveria ser acompanhado de um conjunto de medidas visando minimizar o seu impacto.