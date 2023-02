São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe: Governo admite novo aumento do preço dos combustíveis

Áudio 00:48

O Governo de São Tomé e Príncipe pode voltar a aumentar o preço dos combustíveis ainda este ano. AFP - JEFF PACHOUD

Texto por: RFI com Lusa 1 min

O Governo de São Tomé e Príncipe pode voltar a aumentar o preço dos combustíveis ainda este ano. O aumento visa terminar com as perdas acumuladas pelo Estado, que quer passar a custear apenas a subvenção do petróleo doméstico.