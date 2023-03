São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe: Delfim Neves pediu a suspensão do mandato de deputado

Delfim Neves, deputado do movimento Basta e antigo presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe. © Cristiana Soares

2 min

Delfim Neves, ex-presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, pediu a suspensão do seu mandato de deputado para ser ouvido pelo Ministério Público, enquanto testemunha, no caso do ataque ao quartel militar ocorrido a 25 de Novembro de 2022, que culminou na tortura de cinco suspeitos e morte de quatro.