Viagem inaugural do novo navio que liga São Tomé e o Príncipe

#São Tomé e Príncipe

Esta quarta-feira, foi a viagem inaugural do novo navio que liga as ilhas de São Tomé e do Príncipe. A deslocação serviu para transportar combustível.

O navio "Olívia C", com capacidade para 300 passageiros e mercadorias, cumpriu a viagem inaugural esta quarta-feira entre as ilhas de São Tomé e do Príncipe. A deslocação de hoje serviu para transportar combustível, mas a embarcação tem também a capacidade de transportar 300 passageiros e diversas mercadorias.

O navio, proveniente da Grécia, foi adquirido pelo empresário português João Cardoso e custou mais de um milhão de euros. Segundo o empresário, a navio cumpre com as “normas europeias”, tem "todas as certificações” e pretende por fim às carências e insegurança na deslocação de pessoas e bens entre as duas ilhas são-tomenses.

João Cardoso disse que não haverá alteração nos preços das viagens fixados em cerca de 2.700 dobras (109 euros), mas o presidente do Governo Regional, Filipe Nascimento, admite que é uma questão que deverá fazer parte das conversações entre as autoridades e os empresários. Hoje, Filipe Nascimento sublinhou que o barco acrescenta "confiança para a ligação entre as duas ilhas".

Durante as eleições legislativas, autárquicas e regional de Setembro do ano passado, o então primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, tinha anunciado as negociações para a vinda de um navio para a ligação entre as ilhas, mas o presidente do Governo regional afirmou não ter sido informado das evoluções do processo e disse que este navio é "uma outra diligência dada por um privado".

Mais de 90 milhas é a distância que separa as duas ilhas e a ligação marítima dura cerca de oito horas. O mais recente naufrágio foi em Abril de 2019, com cerca de 64 pessoas e uma carga de 212 toneladas, tendo morrido dez pessoas.

A ligação aérea chega a custar cerca de 8 mil dobras (cerca de 325 euros), num país onde o salário mínimo é de 2.500 dobras (101 euros).

