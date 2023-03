São tomé e Príncipe

São Tomé vive crise energética

Áudio 01:04

Cidade de São Tomé. 22 de Setembro de 2022. © RFI/Carina Branco

Texto por: RFI 1 min

A falta de verbas para importação de gasóleo e as avarias nos geradores estão a provocar uma crise energética em São Tomé. A informação é avançada pela Empresa de Águas e Electricidade que garante, com o apoio do governo, estar a fazer de tudo para minimizar a situação junto dos utentes.