Segundo organização juvenil são-tomense, 80% dos jovens do país querem emigrar

De acordo com um estudo efectuado pelo Conselho Nacional da Juventude são-tomense, quase 80% dos jovens do país pretendem emigrar em busca de melhores condições de vida e oportunidades de trabalho, uma parte importante dos jovens não depositando esperança na actuação dos políticos do seu país, apesar de participarem largamente nos actos eleitorais, conforme refere o secretário-geral dessa entidade, Laudino Tavares.

“O estudo provou que 78% dos jovens querem emigrar. Quando nós vemos uma percentagem desse nível, de jovens que pensam sair do país, enquanto plataforma da juventude, isso preocupa-nos imensamente”, declara o secretário-geral do Conselho Nacional da Juventude (CNJ) de São Tomé e Príncipe, Laudino Tavares que ao enumerar alguns dos motivos que levam os jovens a optar por deixar o país, menciona questões ligadas à saúde, e a "falta de oportunidade de emprego” em São Tomé e Príncipe.

Realizado em Julho do ano passado com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) ainda antes das legislativas de Setembro de 2022 e do ataque contra o quartel militar em Novembro, este estudo aponta que a imigração juvenil não parou de crescer e “tem sido o ‘calcanhar de Aquiles’ nos últimos meses”.

“Eu converso com os jovens diariamente e o que eu percebo é que ninguém quer ficar no país. Quando se pergunta sobre as causas de emigração, já conhecemos, então é necessário criar condições para que os jovens não sintam essa necessidade de emigrar”, vinca Laudino Tavares ao dar, por outro lado, conta de uma descrença dos jovens na sua classe política.

“Costumávamos pensar que a taxa de abstenção em São Tomé e Príncipe era um problema que vivia no seio da juventude, mas o inquérito que nós fizemos prova o contrário. De acordo com os resultados do inquérito, os jovens são-tomenses participam sim nas eleições, porque nós concluímos que em cada 10 jovens, oito participaram na eleição presidencial de 2021” refere o líder juvenil sublinhando que segundo o estudo “os jovens classificam a política em São Tomé e Príncipe como péssima” e “dizem que há muita corrupção”.

Refira-se que recentemente o chefe do Governo são-tomense prometeu a realização de um inquérito para recolher as ideias dos jovens o intuito de “definir uma política" em adequação com este desafio.

Na passada sexta-feira, o ministro da Saúde são-tomense, Célsio Junqueira, disse que o sistema de saúde do seu país está a assistir a uma fuga de profissionais do sector, em elo nomeadamente com as facilidades de obtenção de visto para a emigração de quadros para Portugal, no âmbito do acordo de mobilidade da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Os jovens representam uma parte significativa da população do país cuja média de idade ascende aos 19 anos aproximadamente, de acordo com dados oficiais.

