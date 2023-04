"Caso Lucas" leva à demissão de activista são-tomense

São Tomé e Príncipe

O presidente da organização são-tomense de direitos humanos, Óscar Baía, deixou o cargo à disposição. O activista são-tomense diz ter sido “enxovalhado” nas redes sociais, depois de ter visitado o recluso Lucas, o sobrevivente do assalto ao quartel e acusado da tentativa do golpe de Estado.

Publicidade Continuar a ler

"Tenho sido tão enxovalhado por causa do caso Lucas. Enquanto activista de direitos humanos tenho-me desdobrado em tudo, mas as más línguas, através das redes sociais, têm estado a acusar-me de não fazer nada. Sou acusado de ser bandido, de andar atrás de dinheiro, acusam-se de estar feito com o poder", descreve.

"Depois de vinte anos a dar o melhor de mim às causas sociais e à defesa e promoção dos direitos humanos, fiquei ofendido e não me restou outra saída a não ser largar tudo", admite o activista são-tomense.

Acusado de cumplicidade com o poder, Óscar Baía descreve uma situação insurportável. "Sou embaixador da paz, comentador, analista, um homem dos direitos humanos e preciso de descansar porque começo a sentir-me afectado psicologicamente. Não costumo estar num ring e atirar a toalha ao chão, mas é insuportável", afirmou.

"Existe uma pressão política em torno do caso Lucas", admite o antigo dirigente da organização de direitos humanos. Lucas sobreviveu ao assalto ao quartel e acusado da tentativa do golpe de Estado. "As pessoas que não conhecem a realidade têm estado a fazer um aproveitamento político disto. Tenho estado a acompanhar o caso Lucas e vou continuar a acompanhar no obstante ter apresentado a minha demissão", afirmou.

O estado de saúde de Lucas Lima preocupa Óscar Baía, que garante continuar a acompanhar e a lutar pela melhoria do estado saúde do recluso.

"Este não é um caso isolado de desrespeito de direitos humanos. Há injustiças sociais; agressões sexuais, violência doméstica. Não tenho conseguido encontrar a justiça justa para estes casos. Os direitos humanos estão comprometidos", concluiu o activista.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro