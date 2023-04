São Tomé e Príncipe: Governo congela aumento do salário mínimo da Função Pública

São Tomé e Príncipe

O secretário geral da União Geral dos Trabalhadores garante que foi informado pelo Governo de que não haverá aumento do salário mínimo na função pública em 2023. Este anúncio vai contra um acordo já estabelecido.

No final da segunda reunião do Conselho de Concertação Social realizada esta terça-feira, 04 de Abril, sob a presidência do primeiro-ministro, Patrice Trovoada, o secretário-geral da União Geral dos Trabalhadores, Costa Carlos, sublinhou que se se confirmar o congelamento do aumento acordado terão de ser encontradas outras formas de diálogo:

Outra forma de irmos falando, sector por sector, sindicato por sindicato para se encontrar uma maneira airosa de se resolver a questão, porque chegar e dizer aos colegas apenas que não há aumento salarial, acho que vamos entrar numa convulsão social e não essa a nossa intenção.

No ano passado, o salário mínimo na função pública são-tomense mais do que duplicou de 1.100 para 2.500 dobras, ficando definido o aumento para 3.500 em 2023 e atingir 4.500 dobras em 2024. O acordo foi assinado com o anterior executivo.

O secretário-geral da União Geral dos Trabalhadores avançou ainda que o Governo admitiu analisar a situação dos sindicatos de forma sectorial antes de concluir a elaboração do Orçamento Geral do Estado.

