Governo são-tomense tenta entendimento com sector de saúde antes da greve

São Tomé e Príncipe

Governo e sindicatos dos sectores da saúde tentam aproximar-se para encontrarem soluções sobre o pré aviso de greve dos trabalhadores da saúde. A questão salarial, poderá não ser solucionada devido à actual financeira do país, segundo o ministro da Saúde, Célsio Junqueira.

Publicidade Continuar a ler

O ministro da Saúde de São Tomé e Príncipe, Célsio Junqueira, considera vital o sector que administra, por isso, está a encetar negociações com os representantes deste sector para encontrar soluções relativamente ao caderno reivindicativo. Ele disse que o Governo está disponível e aberto ao diálogo.

O pré-aviso da greve no sector saúde não se resume apenas na desmotivação dos seus profissionais. Segundo Célsio Junqueira que também tem sob o seu pelouro o sector de trabalho, referiu a desmotivação não é uma questão sectorial.

A RFI sabe que estão a ser desenvolvidos contactos para resolver a greve dos trabalhadores do Instituto das obras publicas e do registo e notariado.

Mas a questão de aumento salarial para qualquer reivindicação está posta de lado, tendo em conta actual situação financeira do país segundo o ministro Célsio Junqueira.

Os pré-avisos de greve na saúde , Instituto de obras públicas, registo e notariado, surgem na véspera do debate e aprovação do orçamento geral do estado no parlamento.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro