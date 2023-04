São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe : debate sobre o Estado da Nação marcado por acusações

Áudio 01:51

São Tomé e Príncipe AP - GEORGE OSODI

Texto por: Maximino Carlos 2 min

No dia em que se realizava o debate sobre o Estado da Nação, um debate que se debruçou designadamente sobre os desafios financeiros que o arquipélago enfrenta, o chefe do governo, Patrice Trovoada disse acreditar que a população tem consciência da situação económica do país. Jorge Bom Jesus, líder do anterior governo, pede soluções.