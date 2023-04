São Tomé e Príncipe

Parlamento são-tomense debateu acontecimentos de 25 de Novembro

Assembleia Nacional são-tomense AFP - ADRIEN MAROTTE

Maximino Carlos

São Tomé e Príncipe – Os acontecimentos de 25 de Novembro do ano passado na capital de São Tomé e Príncipe, que culminaram com a morte de quatro pessoas, foram abordados hoje numa sessão de urgência solicitada pela bancada parlamentar do MLST-PSD, na oposição. O Primeiro-ministro são-tomense afirmou que o relatório da CEEAC, a comunidade regional, é confidencial.