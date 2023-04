Telecomunicações: 4G prestes a ser lançada em São tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe

A 4G está prestes a tornar-se uma realidade em São Tomé e Príncipe. A operadora móvel Unitel dá o pontapé de saída nesta tecnologia com aposta na revolução nos domínios da saúde e educação.

A operadora Unitel lança o seu serviço 4G, algo até agora inédito em São Tomé e Príncipe. Inoweze Ferreira, director geral da UNITEL em São Tomé e Príncipe disse que esta empresa vai reforçar o investimento em vários em vários domínios, sobretudo agrícola.

"Temos claramente a intenção de reforçar ainda mais o investimento em São Tomé, nomeadamente tentarmos criar muita aproximação à questão da agricultura de precisão. Sabemos que existe um ecossistema muito propício para promover e industrializar a nossa agricultura em São Tomé. São Tomé é um país que tem sol, tem praias bonitas, tem um terreno fértil e acreditamos que a tecnologia pode revolucionar (isso)", refere o responsável.

Para o director da Unitel, a 4 G terá um acesso simples através de uma tecnologia de excelência."Primeiro, porque é uma tecnologia de vanguarda e o acesso é muito simples. O que peço é que qualquer pessoa se possa dirigir a uma loja da Unitel para fazer a mudança de 'SIM-card'", diz o director da operadora móvel.

Presente há 8 anos no mercado são-tomense, a operadora Unitel efectuou primeiros testes no passado 7 de Abril que foram considerados bem sucedidos, a empresa informando que atingiu velocidades muito acima daquelas obtidas pela 3G actualmente em funcionamento no arquipélago.

A efectivação da 4G resultou da homologação da autoridade reguladora de telecomunicações, a AGER. O número de utentes da rede móvel em São Tomé e Príncipe, tem vindo aumentar, prevendo-se que ultrapasse as expectativas iniciais.

