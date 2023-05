São Tomé acolheu XI Congresso dos médicos dos países da CPLP com foco no cancro

São Tomé e Príncipe

Sob o lema a “Oncologia no espaço lusófono”, terminou esta sexta-feira na cidade de São Tomé, o décimo primeiro congresso dos médicos da CPLP, com a participação de autoridades estatais, entidades sanitárias, representantes de instituições públicas e privadas, assim como vozes da sociedade civil de São Tomé e Príncipe.

Durante dois dias, os participantes do encontro organizado pela Ordem de Médicos de São Tomé e Príncipe em parceria com o secretariado da CPLP, reflectiram sobre possíveis convergências de ideias para o tratamento do cancro no espaço lusófono, numa altura em que se constata um aumento de casos, nomeadamente em São Tomé e Príncipe.

Lagchar Barreto, membro da ordem de médicos de São Tomé e Príncipe, refere que com a convergência, é possível criar um ambiente necessário para o tratamento da doença particularmente no seu país. Lagchar Barreto, disse ainda que, a Ordem de Médicos, está preocupada com o aumento de casos de cancro em São Tomé e Príncipe. "Estamos agora a deparar-nos com um número crescente de casos e não estamos preparados para diagnosticar atempadamente e prestar os cuidados necessários para um paciente oncológico", constatou a responsável.

Perante esta situação, no âmbito da conferência, o chefe de Estado são-tomense, Carlos Vila Nova, defendeu a ideia de encontrar pistas comuns "com vista à redefinição de linhas orientadoras para a elaboração de uma estratégia nacional na área da oncologia".

É primeira vez que São Tomé e Príncipe acolheu um evento deste nível com o objectivo de analisar o aumento de casos de cancro na lusofonia. São Tomé e Príncipe, país onde o cancro do colo do útero e o cancro da mama têm sido considerados problemas de saúde pública, não dispõe de condições técnicas para lidar com este aumento de casos.

