Autoridades garantem resolução da escassez de bens alimentares em São Tomé e Príncipe

São Tomé – Falta açúcar, sal ou ainda farinha de trigo em São Tomé e Príncipe. As autoridades garantem que, a partir de 15 de Maio, com a chegada de um primeiro carregamento por via marítima a situação começará a ser resolvida. A falta de cobertura cambial bancária para a importação de mercadorias pelos comerciantes, é uma das causas da escassez de certos produtores alimentares, para além de ligações marítimas irregulares ou os ataques de piratas nas rotas marítimas.

A escassez de alguns produtos alimentares no mercado são-tomense poderá ser minimizada a partir do dia 15 de Maio corrente com a chegada de um carregamento contendo essencialmente o açúcar.

Fernando Amadeu, Director do comércio, disse que outros produtos como a farinha chegarão sequencialmente no dia 17 de Maio.

“ Estão garantidas 250 toneladas que chegarão na segunda-feira ao país.”

Alguns comerciantes têm-se aproveitado da situação para especularem os preços e são visíveis filas enormes nalgumas lojas para aquisição do açúcar.

“ O nosso consumo de esparguete aumentou bastante e alguns preços têm vindo a baixar”.

Com a previsão da aprovação do Orçamento geral do Estado, a 23 e 24 do corrente, e a entrada em vigor do IVA, Imposto sobre o valor acrescentado, a 1 de Junho, que isentará de taxas aduaneiras certos produtos alimentares, Fernando Amadeu, admite sinais de melhoria no mercado, porque os comerciantes terão uma maior margem de lucros.

Correspondência de São Tomé e Príncipe, 12/5/2023

