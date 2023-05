São Tomé e Príncipe: Orçamento Geral do Estado aprovado por maioria parlamentar

São Tomé e Príncipe

Foi aprovado esta quarta-feira, 24 de Maio, o Orçamento Geral do Estado com 30 votos a favor da Aliança Democrática Independente (ADI), partido no poder, cinco do Movimento de Cidadãos Independentes, Partido de Unidade Nacional (MCI-PUN) e duas abstenções do Movimento BASTA.

O debate parlamentar ficou marcado pela ausência do grupo parlamentar do MLSTP/PSD, segunda força política do país, que saiu do hemiciclo por considerar que houve violação do regimento da Assembleia Nacional por parte da Presidente parlamentar.

"Dois deputados do nosso grupo parlamentar foram citados, acusados e enxovalhados por um deputado do grupo parlamentar da ADI. Eles reagiram, pedindo para a defesa da honra e a senhora presidente da Assembleia Nacional recusou, violando o regimento da Assembleia Nacional", declarou Danilo Santos, líder parlamentar do MLSTP-PSD, durante a conferência de imprensa convocada pelo partido.

Entretanto na abertura do debate, o primeiro-ministro afirmou que São Tomé e Príncipe está à beira de uma inviabilidade económica e financeira, que poderá levar a uma austeridade agressiva, caso não sejam aplicadas medidas rigorosas. "Se nada for feito, teremos uma austeridade violenta, com consequências sociais incontornáveis. O nosso país carece de uma mobilização urgente das nossas vontades para regressar ao caminho do realismo, da viabilidade económica e financeira e da implementação das reformas corajosas, visando inscrever São Tomé e Príncipe numa perspectiva de crescimento, de sustentabilidade económica e financeira", descreveu o chefe de governo são-tomense, Patrice Trovoada.

O primeiro-ministro são-tomense explicou, ainda, que as despesas do Orçamento Geral do Estado vão ser repartidas em 18,7% para o sector da Educação, Cultura e Ciências, 18,3% para os encargos gerais do Estado, 12,2% para a Saúde, Trabalho e Assuntos Sociais, 10,7% para as Infra-estrutura e Meio Ambiente, 8,1% para a Defesa e Administração Interna, 7% para Finanças, e 3,4% para os Negócios Estrangeiros. Os documentos começam a ser debatidos esta quinta-feira na especialidade.

