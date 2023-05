São Tomé e Príncipe

IVA entra em vigor a 1 de Junho em São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe – São Tomé e Príncipe deve começar a cobrar o Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) nesta quinta-feira, 1 de Junho de 2023. No entanto apenas 200 das 380 empresas identificadas no arquipélago estão em condições de começar a cobrar esta nova taxa afirmam as autoridades.

IVA passa a vigorar em São Tomé e Príncipe a 1 de Junho de 2023 (Imagem de arquivo). © AFP - ALEXIS HUGUET

Texto por: Miguel Martins com Lusa