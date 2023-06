São Tomé e Príncipe de novo com combustíveis

São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe registou uma penúria de combustível nos últimos dias. A chegada do navio petroleiro, que transporta combustível, vai acalmar a especulação dos preços dos combustíveis.

Foram dias de angústia, procura enorme, associada a uma especulação exagerada dos preços dos combustíveis. A maioria das gasolineiras de São Tomé e Príncipe esteve nos últimos dias sem gasolina para venda.

A crise de combustível poderá vir a ser minimizada com o carregamento do navio, que chegou a São Tomé e Príncipe este domingo, proveniente de Togo. Esta carga de combustível vai estar disponível durante os próximos meses, estando assegurados os próximos carregamentos.

O maior parceiro de fornecimento de combustível das ilhas do falcão e papagaio é Angola, cuja dívida do Estado são-tomense com a Sonangol ultrapassa os 200 milhões de dólares dos sucessivos acumulamentos.

Apesar da falta de liquidez para a compra de combustível, o estado são-tomense está a estudar vários cenários para evitar que a situação dos últimos dias se repita.

