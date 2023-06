São Tomé e Príncipe: tentativa falhada de transferência de combustível

Combustíveis/São Tomé e Príncipe

Em São Tomé e Príncipe, o combustível continua a faltar, nomeadamente, a gasolina. As tentativas para que o petrolífero consiga atracar têm falhado até ao momento. Os cidadãos estão desesperados perante o impasse actual como nos relata de São Tomé o nosso correspondente Maximino Carlos.

A operação para atracagem do petroleiro não foi conclusiva devido a dificuldades técnicas, associada à oscilação do mar em Neves, nesta época da gravana, ou seja, período seco. Todas as tentativas falharam.

Uma fonte contactada pela RFI disse que estão a ser desenvolvidos esforços para a transferência de uma parte de combustível para uma menor embarcação e o seu posterior depósito nos reservatórios de combustíveis da ENCO.

A fonte referiu que os expedientes estão em curso para aquisição de um outro navio proveniente de um dos países vizinhos de São Tomé e Príncipe para transferência em maior quantidade de combustível que está no interior do petroleiro proveniente de Togo .

São poucos automóveis e motociclos que estão em circulação. As ruas estão desertas. O mesmo acontece com as embarcações pesqueiras. A reserva de combustível, a gasolina, chegou ao seu limite máximo.

