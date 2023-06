São Tomé: Gasóleo já está a ser vendido nas estações de serviço

São tomé e Príncipe

Em São Tomé e Príncipe, o gasóleo já começou a ser vendido nas estações de serviço. A decisão foi tomada pelas autoridades que tentam criar alternativas para fazer face à escassez de gasolina, o combustível mais utilizado no arquipélago, que já chega a custar seis euros o litro.

A falta de combustível tem agudizado os cortes constantes de eletricidade e causado o aumento de preços de transportes. O executivo decidiu ainda colocar à disposição da população autocarros, durante o fim-de-semana e a título gratuito, para o transporte de pessoas e bens nos seis distritos do país.

A iniciativa visa garantir que os produtos agrícolas, pecuários e pesqueiros cheguem a toda a população. A crise de combustível está a provocar problemas de escoamento de produtos alimentares no interior e no centro do país.

Também os taxistas instaram o governo a encontrar uma solução o mais breve possível.

Na semana passada, um navio proveniente de Togo chegou ao país com combustível, mas as grandes dimensões do petroleiro têm dificultado que chegue ao porto de Neves.

As autoridades equacionam agora recorrer a um navio de menor capacidade para que se faça a transferência da gasolina.

