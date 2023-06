São Tomé e Príncipe: políticos trocam acusações quanto à crise dos combustíveis

São Tomé e Príncipe

São Tomé – O primeiro-ministro são-tomense dá garantias da solução de combustíveis para esta quinta-feira. Patrice Trovoada lamenta transtornos e assegura que futuramente o problema não se repetirá. Pör seu lado a oposição e o MLSTP-PSD, por intermédio, do líder, Jorge Bom Jesus, pede explicações ao país.

Jorge Bom Jesus, líder do maior partido da oposição em São Tomé e Príncipe, o MLSTP-PSD, acusou o governo de revelar incapacidade na solução da crise de combustível e imputou algumas responsabilidades ao executivo.

"Não é prerrogativa do governo importar combustível. Pois existe a empresa ENCO [Empresa nacional de combustíveis e óleos], ou qualquer outra empresa privada, credenciada para o efeito."

O primeiro-ministro reagiu, no seu regresso ao país, em afirmando que o governo está tranquilo e que agiu de boa fé. O executivo que terá financiado a aquisição dos combustíveis. O chefe do executivo referiu que várias questões técnicas estiveram na origem do transbordo do combustível do barco, proveniente do Togo para os reservatórios de combustíveis em Neves, no norte da ilha de São Tomé.

"A responsabilidade do governo foi de financiar. O resto não é o governo que dá autorização a um navio para entrar no porto, não é o governo que tem de saber se é preciso ir buscar um cabo de 10, ou um cabo de 12, ou um tubo, não é o governo."

Patrice Trovoada referiu, ainda, que o problema será solucionado esta quinta-feira com a chegada de combustíveis de Angola e do Gabão e a descarga do combustível que se encontra no petroleiro proveniente do Togo. Em tempo oportuno o primeiro-ministro promete mais pormenores, numa conferência de imprensa, e refuta as acusações.

"É um barco que vem vazio para transbordar aquilo que está em Neves e para trazer para os tanques da ENCO."

Correspondência de Maximino Carlos, 21/6/2023

