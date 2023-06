Primeiro-ministro diz que São Tomé e Príncipe já está a receber combustível

#São Tomé e Príncipe

O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada, afirmou, esta sexta-feira, que o país estava a receber combustível esta manhã. A situação acontece após mais de duas semanas de dificuldades de abastecimento que praticamente paralisaram o país.

"As bombas de gasolina já estão a ser abastecidas hoje de manhã", afirmou Patrice Trovoada, em declarações à agência Lusa. O primeiro-ministro são-tomense precisou que o combustível que chegou ao país é proveniente do Togo, depois de um navio mais pequeno ter feito a trasfega em alto mar e ter conseguido atracar na ilha de São Tomé.

Patrice Trovoada disse, também, que o Governo vai apurar responsabilidades sobre as dificuldades de abastecimento que praticamente paralisaram o país durante duas semanas.

O nosso correspondente, Maximino Carlos, conta-nos como se passou o dia de reabastecimento.

Correspondência de São Tomé e Príncipe, 23/6/2023

As bombas de combustíveis estão a ser abastecidas esta sexta-feira. Para evitar confusões e longas filas, foi ordenado que os combustíveis fossem vendidos em simultâneo em todas os postos de abastecimento depois de concluídas as operações.

A primeira parte destas operações de transferência de combustível entre o petroleiro - que se encontra no porto de Neves, no norte da ilha de São Tomé, há mais de duas semanas e que não conseguiu realizar a descarga - e outro menor que chegou de Togo, só ficou concluída ao início da noite de quinta-feira, segundo uma fonte da ENAPORT que esteve no local a realizar a operação de atracagem deste navio menor.

A fonte disse que a operação foi muito meticulosa e que, dada a urgência do produto no mercado, o executivo - em concertação com a ENCO - deu orientações para que se avançasse de imediato com a distribuição para as bombas de gasolina, ficando outra parte da descarga para ser concluída ao longo desta sexta-feira ou nos próximos dias porque “há muito combustível ainda no petroleiro”.

Nas primeiras horas do dia, foi registada grande movimentação de automobilistas e motoqueiros nas filas em todos os postos de venda de combustível.

Na segunda-feira, fonte da Empresa de Combustíveis e Óleo (ENCO) informou que em três dias contava ultrapassar a crise de abastecimento, depois de obtidas respostas positivas por parte do Togo e de Angola. De acordo com Orlando da Mata, director administrativo e financeiro da empresa e deputado da ADI (no poder), a petrolífera angolana Sonangol "aceitou antecipar a entrega que estava programada para final deste mês”. Por outro lado, anunciou que tinha saído do Togo um navio mais pequeno para fazer a transferência de combustível do navio maior com combustíveis que chegara há duas semanas mas que não conseguiu descarregar.

