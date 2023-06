Primeiro-ministro justifica falta de combustíveis em São Tomé e Príncipe

Combustíveis

O primeiro-ministro, Patrice Trovoada, falou ao país e explicou como é que se chegou à penúrio de combustíveis no arquipélago, indicando que falta de divisas está na base desta escassez e garantindo que já está em negociações com Angola.

Patrice Trovoada, líder do partido ADI. Santa Catarina, São Tomé e Príncipe, 22 de Setembro de 2022.

Publicidade Continuar a ler

São Tomé e Príncipe está a discutir com Angola a troca de activos para compensar que divida que o país tem com o Estado angolano estimada em 300 milhões de dólares.

Esta negociação, segundo o primeiro-ministro santomense passa pelos activos mais evidentes.

A falta de cobertura cambial é um dos factores que esteve na origem da escassez de combustível, de acordo com Patrice Trovoada.

"Esta situação de não termos divisas é que levou a que não tivessemos aquela margem de segurança em relação ao stock", indicou o governante em conferência de imprensa.

O primeiro-ministro remeteu para mais tarde um esclarecimento sobre o barco que trouxe combustível do Togo para São Tomé e Príncipe.

O chefe do executivo reagiu ainda às críticas do MLSTP sobre a crise de combustível e disse que previa dificuldades na implementação do IVA, frisando que solicitou ao FMI mais tempo na sua entrada em vigor.

"Pedimos ao FMI mais tempo, para podermos introduzir sistemas de pagamentos electrónicos que iam facilitar o manuseamento do IVA", concluiu.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro