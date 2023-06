São Tomé e Príncipe: MLSTP reage a acusações de Patrice Trovoada

São Tomé e Príncipe

São Tomé – Em São Tomé e Príncipe o MLSTP-PSD, maior partido de oposição, está ansioso que o governo chegue a um acordo com o FMI. Jorge Bom Jesus, líder deste partido disse em conferência de imprensa que está disposto a colaborar com o actual executivo para o esclarecimento de alguns problemas pendentes e desmentiu que o executivo anteriormente liderado por ele seja responsável pela crise dos combustíveis que o país tem atravessado.

O MLSTP/PSD, o maior partido de oposição em São Tomé e Príncipe, refutou a sua responsabilidade na recente crise de combustíveis. O seu líder, Jorge Bom Jesus, na conferência de imprensa dada esta segunda-feira, pediu ao governo para ser mais transparente em todos os processos.

“Nós conhecemos a insuficiência do nosso porto, tanto o Porto de Neves como o Porto da Ana Chaves e o Porto do Príncipe”.

Jorge Bom Jesus espera que o governo consiga o acordo com o FMI e disse que o seu governo estava em negociações com esta instituição de Bretton Woods.

“Em relação à insuficiência de reservas, em 2018 também herdamos reservas insuficientes”.

O líder do MLSTP/PSD disse que o seu partido está aberto ao diálogo com o governo e pretende colaborar também com a justiça sobretudo no esclarecimento dos acontecimentos de 25 de Novembro de 2022.

“Gostaríamos que o processo fosse mais célere, não estamos a dizer à justiça o que tem que fazer.”

Ouça aqui a correspondência de Maximino Carlos, correspondente em São Tomé.

Correspondência de São Tomé e Príncipe, 26/06/2023

