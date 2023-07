São Tomé e Príncipe: comissão de inquérito sobre penúria de combustíveis

São Tomé e Príncipe

Em São Tomé e Príncipe a recente crise de combustível está a despoletar novos contornos. O governo quer apurar responsabilidades e a oposição decidiu pela criação de uma comissão de inquérito parlamentar para analisar os aspectos atinentes, a crise e a importação de combustível.

O executivo santomense orientou os ministros das Infra-estruturas e das Finanças a fazer um levantamento, bem como a preparar o respectivo dossiê a fim de apurar as responsabilidades relativamente a autorização dada ao navio que transportou combustível a São Tomé e Príncipe, cujas características não cumpriam os requisitos necessários para atracar no porto de Neves, no norte da ilha de São Tomé.

Por outro lado, o governo instruiu o ministro das Infra-estruturas, a proceder à recolha das informações relativas a todas as importações de combustível feitas nos últimos 4 anos. O MLSTP-PSD, o maior partido da oposição, revelou no último fim-de-semana que introduziu no último fim-de-semana a criação de uma comissão de inquérito parlamentar para analisar os aspectos atinentes, a crise e a importação de combustível.

O governo, entretanto, assegurou que estão garantidos combustíveis para os próximos quatro ou cinco meses.

Correspondência de São Tomé e Príncipe, 03/07/2023

