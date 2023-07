Chefe da diplomacia angolana desloca-se a São Tomé para estreitar cooperação

São Tomé e Príncipe / Angola

O Ministro das Relações Exteriores de Angola está em São Tomé e Principe para estreitar as relações entre os dois países .Tete António foi recebido pelo Presidente da República e o Primeiro-ministro, respectivamente Carlos Vila Nova e Patrice Trovoada.

Angola está firme na consolidação da cooperação com São Tomé e Principe. Tete António, Ministro Angolano das Relações Exteriores que foi portador de uma mensagem do Presidente João Lourenço ao seu homólogo são-tomense, Carlos Vila Nova, disse que as relações de consanguinidade histórica entre os dois países são indestrutíveis.

"São Tomé e Angola são tão próximas, que temos sempre algo no nosso seio para tratar relativamente a muitos passos que já marcamos em termos de relações bilaterais, sobretudo em termos de cooperação bilateral. Já tivemos aqui uma comissão mista e estamos a trabalhar neste momento para ver como podemos implementar vários acordos que assinamos", indicou o governante angolano.

São Tomé e Príncipe vai assumir em Agosto a presidência rotativa da CPLP que actualmente é assegurada por Angola. Esta passagem de testemunho é também motivo de concertação político-diplomática entre os dois países.

"Já atingimos passos importantes. Um deles é a circulação entre os nossos dois países, a supressão de vistos, falando numa linguagem mais simples", informou Tete António, referindo por outro lado que "a criação de uma direcção dentro da CPLP que trata de questões económicas vai ter uma continuação durante a presidência de São Tomé e Príncipe".

Angola e São Tomé e Príncipe pretendem dar um novo cunho às suas relações de cooperação assente no sector privado, com o desenvolvimento de projectos diversos.

Noutro aspecto, o chefe da diplomacia angolana também indicou que uma delegação angolana vai estar presente na cerimónia de celebração dos 48 anos da independência de São Tomé e Príncipe, no dia 12 de Julho.

