São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe pretende que a sua próxima presidência da CPLP se concentre na juventude e na sustentabilidade. No biénio 2023-2025, São Tomé e Príncipe vai apostar na inovação e na preservação, centrada na preservação do ambiente, segundo o ministro são-tomense dos negócios estrangeiros, Alberto Pereira, no acto do lançamento da referida cimeira neste sábado.

São Tomé e Príncipe quer Presidência da CPLP concentrada na juventude e na sustentabilidade. © LUSA - AMPE ROGÉRIO

Texto por: Maximino Carlos

Juventude e sustentabilidade é tema da décima quarta cimeira da CPLP - Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - que se realiza em Agosto próximo em São Tomé. São Tomé e Príncipe pretende que, a futura presidência da referida organização, esteja comprometida com o planeta na trilogia: educar, inovar e preservar, segundo o ministro são-tomense dos negócios estrangeiros, Alberto Pereira. "É nessa perspectiva que surge aquele que será o tema da presidência são-tomense para o biénio 2023-2025: juventude e sustentabilidade", afirmou o ministro. Tendo em conta que a maioria da população dos nove estados-membros da CPLP tem uma população muito jovem, o chefe da diplomacia são-tomense não tem dúvidas de que a escolha do tema é assertiva: "Ficou presente e patente a evidência de que o mundo pertence cada vez mais aos jovens", frisou o ministro são-tomense dos negócios estrangeiros. Por isso, é preciso uma forte aposta no desenvolvimento humano para que se tire os reais dividendos, salienta Alberto Pereira. "Entendemos ser vital a aposta no desenvolvimento humano de modo que tiremos proveito da estrutura populacional dos nossos países que na sua maioria é essencialmente jovem", concluiu Alberto Pereira. Ouça a Reportagem do nosso correspondente, Maximino Carlos. 01:53 Correspondência de São Tomé e Príncipe 15-07-2023