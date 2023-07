São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe: Armindo Rodrigues promovido a comandante da Guarda Costeira

O ex-vice-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, Armindo Rodrigues e o ex-comandante do exército, José Maria Menezes, assumiram este fim-de-semana as funções de comandante da Guarda Costeira e de novo inspector-geral das Forças Armadas, respectivamente. Ambos são arguidos e aguardam julgamento no processo do ataque ao quartel.

Quartel militar de São Tomé e Príncipe. © Cristiana Soares

Texto por: Cristiana Soares