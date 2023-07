São Tomé e Príncipe prepara presidência da CPLP

CPLP/São Tomé e Príncipe

A passagem gradual de testemunho da presidência da CPLP entre Angola e São Tomé já foi efectuada esta segunda-feira, entre os chefes das diplomacias dos dois países. O culminar deste processo acontecerá no dia 27 de Agosto próximo, na 14ª cimeira dos chefes de Estado e de governo da referida organização, que terá lugar na cidade de São Tomé. Juventude e sustentabilidade será o tema central da cimeira, que reunirá os nove países membros da CPLP.

Publicidade Continuar a ler

Tete António, ministro angolano das relações exteriores, considera que a passagem gradual de testemunho é um exercício de estafeta, de forma a que as chamas das presidências não se apaguem.

"Corremos. Não vamos deixar a chama de São Tomé e Príncipe sozinha", referiu Tete António.

O chefe da diplomacia angolana fala na institucionalização de uma troika na CPLP para dar maior consistência à organização.

"Nós abordamos a questão da Troika, portanto, a forma como a organização deve zelar para que a presidência que se sucede à outra possa continuar a co-apoiar quem preside e quem virá também a presidir comece já a ver com um pouco mais de detalhe e profundidade o que se trata dentro da organização, daí a abordagem que fizemos da necessidade da institucionalização da Troika", salientou ainda.

Alberto Pereira, ministro são-tomense dos Negócios Estrangeiros, admite o sucesso da presidência são-tomense, tendo em conta o tema central da cimeira, Juventude e Sustentabilidade.

"[Que] a nossa presidência possa ser uma presidência também com muito sucesso, tendo em conta que o tema de São Tomé e Príncipe, a Juventude e Sustentabilidade no seio da CPLP. É um tema que tem muito a ver com as presidências anteriores", rematou o responsável.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro