Autoridades são-tomenses reiteram resposta à ONU sobre "caso 25 de Novembro"

São Tomé – São Tomé e Príncipe respondeu à Comissão dos Direitos humanos da ONU em Junho passado quanto a denúncias recebidas por aquele órgão quanto a, nomeadamente, actos de tortura e de maus tratos em torno do chamado "caso 25 de Novembro". No entanto as Nações Unidas publicaram recemente a carta que tinham dirigido às autoridades são-tomenses no final de Maio, como é a prática quando, ao fim de 60 dias, nenhuma resposta lhes é dirigida.

Patrice Trovoada, primeiro-ministro, lembra que as autoridades responderam à ONU sobre as acusações formuladas. AFP - PARKER SONG

Texto por: Miguel Martins

A carta do governo são-tomense tem data de 10 de Junho e foi assinada pelo chefe da diplomacia, entretanto, exonerado, Alberto Pereira. As autoridades refutam as acusações citadas pela ONU alegando tratar-se, citamos, "de opiniões subjectivas veiculadas nas redes sociais, sem fundamentos nem provas", o documento atribui, mesmo, as acusações a "partidos políticos que governaram o país de 2018 a 2022". A missiva desmente quaisquer maus tratos em relação a Lucas, detido no âmbito deste dossier, e estimàa que as alegações de falta de tratamento médico ou de comida não correspondem à verdade. As autoridades falam em "casos isolados" que não caracterizam nem o povo nem as instituições militares do arquipélago. O documento da ONU pedia explicações a 31 de Maio às autoridades sobre um vasto rol de ocorrências, em torno da suposta tentativa de golpe de Estado de 25 de Novembro passado, incluindo tortura, prisões arbitrárias, mortes de pessoas em regime de detenção e o respectivo enterro num muito curto espaço de tempo sem cerimónias religiosas. O primeiro-ministro, Patrice Trovoada, reiterou nos últimos dias que o país respondeu, atempadamente, às preocupações das Nações Unidas.