Artistas portugueses alvo de mostra no sul de França

Temporada França Portugal

"Un été au Portugal" ' ("Um verão em Portugal") é uma mostra de uma dezena de artistas, essencialmente portugueses, oriundos maioritariamente da fotografia, com obras agora expostas no recinto da "Villa Tamaris", no sul de França, perto de Toulon.

Rui Freire, galerista português e co-curador da exposição, Catarina Osório de Castro, uma das artistas com obras ali expostas, e a escritora Sofia Marrecas Ferreira foram os nossos guias a este evento que se insere na Temporada França Portugal 2022.

Não faltaram obras e vultos de peso, caso do mestre português Alfredo Cunha, do fotojornalismo, que imortalizou a Revolução dos Cravos, de 1974, com reportagens por todo o mundo, com destaque também para fotografias da Guiné-Bissau e de Moçambique.

Uma nova geração de artistas deixa também aqui o seu legado num trabalho incluindo residências de dois artistas portugueses em França (Catarina Osório de Castro e a série “Monstros”, com fotografias do litoral do sul de França, e Tito Mouraz com a série “Mergulho”, com um trabalho de negativos de “polaroid” em torno do litoral do arquipélago português dos Açores).

E isto para além de e dois artistas franceses em Portugal (o fotojornalista de origem iraniana, Zagros Mehrkian e a série “Janela ou espelho”, com instantâneos lisboetas e Léna Durr com um trabalho em torno de fotografias de personagens do bairro da Mouraria, também na capital portuguesa).

Destaque ainda para fotografias inéditas de Manoel de Oliveira cineasta portuense desaparecido em 2018, retratando facetas muito pouco conhecidas do mestre do cinema português, que se ilustrou na sétima arte desde o cinema mudo até ao digital, com forte projecção, nomeadamente em França.

Bela Silva, ceramista, mas também desenhadora e pintora, consta desta exposição com obras particularmente garridas, para além da célebre Helena Almeida, entretanto já desaparecida, ou ainda do jovem Diogo Infante e de Manuela Marques, esta última com uma instalação de vídeo em torno de duas pedras e do efeito do vento.

O evento insere-se no âmbito do festival internacional de fotografia "L'oeil en Seyne", dirigido pela associação "Objectif sur Seyne" sob a batuta de Jacqueline Franjou, que comanda também a "Villa Tamaris" na localidade de la Seyne sur Mer, perto de Toulon, no sul de França.

Jacqueline Franjou é uma figura cultural marcante por ter também lançado em 1985 o célebre Festival de Ramatuelle consagrado aos espectáculo vivo (misturando teatro, humor e variedade).

