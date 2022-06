Temporada Cultural Portugal-França

Ângela Ferreira, Wilfrid Almendra e Ramiro Ribeiro em destaque no FRAC Marselha

Exposição "Rádio Voz de Liberdade” da luso-sul-africana-moçambicana Ângela Ferreira. © DR

Texto por: Cristiana Soares

No âmbito do novo projecto “Fazer sociedade”, o FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marselha destaca o compromisso artístico e políticos de quatro artistas que propõem novas produções pensadas para estes espaços específicos e em harmonia com o espaço público envolvente, a arquitectura e a História.