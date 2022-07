Temporada Cultural Portugal-França

Até ao dia 4 de Dezembro, o Museu de Boulogne-sur-Mer acolhe a exposição “Veloso Salgado: de Lisboa a Wissant, itinerário de um pintor português”

Uma exposição inédita que surge depois da neta de Veloso Salgado, Conceição Veloso Salgado, ter doado todo o espólio do seu avô (tanto na casa de Lisboa, como na casa de férias em Colares, Sintra) ao Museu Nacional de Arte Contemporânea de Lisboa, em 2014.

Os documentos encontrados, levaram Maria de Aires Silveira, uma das curadoras da exposição, ao litoral do canal da Mancha onde descobriu dois dos trabalhos mais notáveis deste mestre do naturalismo português: os retratos de Virginie Demont-Breton e de Adrien Demont.

O inventário das casas de Veloso Salgado permitiu descobrir um dos “períodos mais ousado” do pintor. Pinturas, fotografias, cartas e livros que foram capitais para mostrar facetas mais pessoais de Veloso Salgado e traçar as suas memórias. As obras doadas pelos pintores de Wissant e as cartas e livros enviados por Adrien Demont e Virginie Demont-Breton testemunham igualmente uma amizade sincera e duradoura entre os três. Uma amizade que pode ser confirmada nos arquivos da família Demont-Breton.

Trata-se da primeira exposição, organizada em França, sobre Veloso Salgado. Cerca de 60 obras que permitem compreender o itinerário deste pintor nascido em Ourense, Espanha, em 1864.

José Maria Veloso Salgado chegou a Lisboa com 10 anos de idade, naturalizou-se português em 1887 e no ano seguinte arrecadou uma bolsa de estudo estatal que lhe permitiu continuar a aprendizagem em Paris e Roma. Foi na capital francesa que, em 1889, conheceu os pintores Adrien Demont e Virginie Demont-Breton. Rapidamente tornou-se amigo do casal e juntou-se a eles em Outubro de 1892, em Wisant.

A exposição organizada pelo Museu Nacional de Arte Contemporânea de Lisboa e pelo Museu de Boulogne-sur-Mer mostra as relações luso-francesas que cruzam o itinerário de Veloso Salgado com os caminhos da Escola de Wissant e pode ser vista até ao dia 4 de Dezembro.

A acompanhar a mostra, será lançado a 11 de Julho o catálogo da exposição, a primeira obra monográfica consagrada a Veloso Salgado. Um livro constituído por textos que seguem o itinerário da exposição, além de incluir a transcrição inédita da correspondência entre Salgado e o casal Demont-Breton.

