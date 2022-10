Cai o pano sobre a Temporada cultural França Portugal

Temporada França/Portugal

Termina hoje oficialmente a Temporada cultural França Portugal. Ao longo de 9 meses foram muitos os eventos que em França deram a conhecer Portugal, enquanto outros em Portugal promoviam a França. Uma deslocação da primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, a Lisboa assinalou o encerramento desta iniciativa inédita, de 2018, apadrinhada pelo presidente, Emmanuel Macron, e pelo chefe do executivo luso, António Costa.

Ao longo de 9 meses a Temporada França Portugal mobilizou mais de 400 artistas e 4 000 profissionais da cultura em mais de centena e meia de localidades dos dois países.

Elisabeth Borne, primeira-ministra francesa, e António Costa, o seu homólogo português, assinalaram no Museu Nacional de Arte antiga, em Lisboa, neste fim de semana o encerramento da referida Temporada.

Borne frisou a importância da inauguração do auto-retrato do pintor francês Nicolas Poussin, obra de 1650, e que a governante gaulesa considerou "uma das mais belas da arte" do seu país, um quadro emprestado pelo Museu do Louvre.

O célebre museu parisiense tinha acolhido, por seu lado, desde Junho, 15 obras da pintura renascentista portuguesa, acontecimento que tinha contado com a deslocação ao local de António Costa que esteve presente, ainda, em outros recintos da capital francesa para outros eventos.

Elisabeth Borne alegou ter-se ultrapassado "todas as expectativas" quanto ao impacto da temporada.

A pandemia de Covid-19 obrigou ao adiamento da Temporada, prevista inicialmente para as presidências portuguesa e, depois, francesa da União Europeia, no primeiro semestre de 2021, e primeiro semestre de 2022, respectivamente.

António Costa alega que a iniciativa não perdeu actualidade e realçou os valores comuns partilhados "o primado do direito internacional, a defesa da paz, a promoção da amizade entre os povos e a boa convivência entre as nações".

Elisabeth Borne, Primeira-Ministra francesa, encontrou-se com o seu homólogo português, António Costa, em Lisboa. © LUSA - ANTÓNIO COTRIM

Emmanuel Demarcy Mota, entre outros director do teatro parisiense "Théâtre de la ville" foi, pela parte francesa, o presidente da respectiva organização.

Em deslocação a Lisboa para o encerramento destes 9 meses que agora encerram ele realça o aumento da visibilidade de Portugal em França e a nova imagem lusa divulgada em território gaulês e esboça um balanço positivo da Temporada.

"Foi um novo tempo para descobrir novas relações, novas gerações. Também trabalhar as grandes questões ligadas, não só às artes, como da nossa sociedade: como a questão da igualdade do género, a igualdade mulher/homem em França e em Portugal, a questão dos oceanos, como a nossa relação ao mar..."

Emmanuel Demarcy Mota, presidente da parte francesa da Temporada França Portugal, 31/10/2022

"Foi muito importante as apresentações de artistas portugueses em França, nunca houve num ano tantos artistas apresentados, mas não só ! Especialistas da educação, da pesquisa, em vários sectores demonstrar a criatividade portuguesa. E não só ! "

Emmanuel Demarcy Mota, filho de um dramaturgo francês e de uma actriz portuguesa, ambos já falecidos, sublinhou a nova imagem que em França se deu de Portugal, muitas vezes visto como um pequeno país do sul da Europa, " que não tem assim grandes opções para o futuro. Essa imagem foi modificada de maneira muito forte !"

