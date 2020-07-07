Почти 30 тысяч человек стали жертвами пандемии COVID-19 во Франции

Жертвами COVID-19 во Франции за весь период пандемии стали 29 893 человека. Об этом вечером в понедельник, 6 июля, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Реклама Читать далее

За последние три дня во Франции от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались 27 человек. Как сообщает AFP, новые случаи, выявленные на территории Франции, в основном фиксируются в так называемых кластерах заражения. Сообщается, что за прошедшие сутки было отмечено еще три новых случая группового заражения. Всего же за период с 9 мая были обнаружены 324 инфекционных кластера.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России сообщил о том, что за сутки были выявлены 6368 новых случаев заражения, 629 из них — в Москве. Всего за период пандемии в стране были зарегистрирован 694 230 случаев COVID-19.

За все время наблюдения от последствий заражения в стране скончались 10 494 человека, в том числе 198 - за прошедшие сутки. 463 880 пациентов были выписаны, 9 551 — в течение минувших 24 часов.

В США жертвами пандемии стали более 130 тысяч человек. По данным специалистов университета Джонса Хопкинса, за сутки в Штатах выявили еще около 55 тысяч случаев инфицирования. Общее количество случаев заражения в стране составляет почти 2,93 миллиона — это самый высокий показатель в мире.

В Канаде мэр Монреаля объявила о том, что с 27 июля ношение защитных масок в общественных местах станет обязательным. Аналогичная мера начала действовать со вторника, 7 июля, в Оттаве и Торонто.

В Испании с 4 июля более 200 тысяч человек в Каталонии помещены в строгий карантин из-за резкого роста числа новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также санитарные ограничения были возвращены на территории Галиции.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться