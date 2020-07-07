У президента Бразилии Жаира Болсонару выявили коронавирус

Президент Бразилии Жаир Болсонару во вторник, 7 июля, объявил, что заразился новым коронавирусом.

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65-летний Болсонару сообщил журналистам о положительном тесте на коронавирус. Он рассказал, что первые симптомы у него появились в воскресенье, передает CNN Brasil. В понедельник у него поднялась температура, и он отправился в больницу на обследование.

Утром во вторник Болсонару рассказал, что чувствует себя лучше после приема гидроксихлорохина и азитромицина. Он добавил, что будет соблюдать режим самоизоляции и проводить встречи по видеосвязи. Ранее ВОЗ приостановила клинические исследования гидроксихлорохина при COVID-19 в связи с публикацией в журнале The Lancet, где говорится о бесполезности и даже вреде хлорохина и его производных для пациентов с COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса, Бразилия — на втором месте в мире по числе выявленных случаев заражения коронавирусом. В стране более 1,6 млн случаев COVID-19. По этому показателю Бразилия уступает только США. В конце марта Болсонару называл коронавирус «легким гриппом», говорил, что он спортсмен, и вирус ему не страшен. Несмотря на рекомендации ВОЗ и врачей, Болсонару во время пандемии продолжал пожимать руки своим сторонникам. Он также критиковал карантинные меры.

Президент Бразилии стал вторым лидером в Латинской Америке, заразившимся коронавирусом. Ранее стало известно о заражении президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса. Среди мировых лидеров, переболевших COVID-19, британский премьер-министр Борис Джонсон.

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