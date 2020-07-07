TikTok заявил о намерении прекратить работу в Гонконге после принятия закона о нацбезопасности

Социальная сеть TikTok заявила о намерении прекратить деятельность в Гонконге после того, как Пекин принял 30 июня спорный закон о национальной безопасности. О таком намерении в компании сообщили во вторник, 7 июля.

Реклама Читать далее

Компания TikTok принадлежит китайскому IT-холдингу ByteDance. В компании отмечают, что хранят данные на американских серверах и не будут по запросу властей Китая их удалять, корректировать или передавать. При этом 7 июля в интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Майк Помпео не исключил возможности блокировки приложения на американской территории из соображений безопасности.

TikTok — сервис для создания и публикации коротких видеороликов, одно из наиболее скачиваемых приложений за последнее время. В июне 59 китайских мобильных приложений и сервисов, включая TikTok, были заблокированы в Индии.

После принятия Пекином закона о нацбезопасности ряд крупнейших IT-компаний, в числе которых Facebook, Telegram, WhatsApp, Google и Twitter, заявили о том, что не будут выдавать данные гонконгцев китайским властям.

Сообщалось, что закон о нацбезопасности вводится для предотвращения различных угроз внутренним процессам в Гонконге — от терроризма до внешнего вмешательства и угрозы власти. Законопроект был подготовлен за шесть недель, его поддержали все 162 члена Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.

Намерение принять закон о нацбезопасности подвергалось критике со стороны стран запада, полагающих, что таким образом Пекин стремится ограничить свободу Гонконга и подавить оппозиционные настроения в специальном административном районе — с 2019 года в Гонконге проходят массовые протесты против усиления влияния Пекина и ограничений гражданских свобод жителей автономного района.

В ЕС предупредили, что принятие закона о нацбезопасности может негативно сказаться на репутации Пекина и снизить уровень доверия к китайским предприятиям. США в свою очередь объявили о приостановке продажи высокотехнологичного оборонного оборудования Гонконгу, чтобы оно не оказалось в распоряжении Пекина. Также ранее Штаты заморозили выдачу виз китайским должностным лицам, чья деятельность угрожает автономии Гонконга.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться