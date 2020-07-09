Вопрос безопасности Европы: Макрон, Меркель и ЕС посадят Косово и Сербию за стол переговоров

После срыва американской попытки усадить руководство Сербии и Косово за стол переговоров, чтобы разрешить конфликт, который длится уже несколько десятилетий, за дело вновь взялся Евросоюз — при активном участии Парижа (в первую очередь) и Берлина. Переговоры пройдут в два этапа: 10 и 12 июля.

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В пятницу утром, 10 июля, должна состояться видеоконференция с участием президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Сербии Александра Вучича, премьер-министра Косова Авдуллы Хоти, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и спецпредставителя ЕС на Западных Балканах Мирослава Лайчака. (До этого, 7 июля, нового косовского премьера принял в Париже Эмманюэль Макрон, 9-го президент Франции провел переговоры и с премьером Сербии Вучичем).

Через два дня после видеоконференции, в воскресенье 12 июля премьеры Сербии и Косово должны лично встретиться в Брюсселе. Руководителям обеих стран (впрочем, проблема в том, что сербские власти до сих пор не признают Косово страной) в обмен на сговорчивость могут пообещать новые «бонусы» и предложить более скорое исполнение старых.

В сообщении Елисейского дворца по итогам встречи Эмманюэля Макрона с премьером Косово говорится: «Нормализация отношений между Сербией и Косовом — неотъемлемое условие стабильности и безопасности Западных Балкан, а также перспективы вступления обеих стран в Европейский Союз».

«Неурегулированная ситуация между двумя странами (Сербией и Косово) остается дестабилизирующим фактором для всех Западных Балкан и представляет в этом смысле проблему для европейской безопасности», — напомнили главы МИД Франции и Германии в совместной статье, которая в конце мая вышла одновременно в косовских и сербских СМИ под заголовком «Возобновите диалог при посредничестве ЕС сейчас!».

Администрация французского президента напомнила, что видеоконференция 10 июля будет попыткой «возобновить диалог, прерванный 18 месяцев назад». В сообщении также указывается, что нынешние переговоры будут «продолжением» неформального саммита балканских государств (Сербии, Косово, Албании, Черногории, Северной Македонии, Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговины) который прошел 29 апреля 2019 года в Берлине. Последняя личная встреча руководителей Косова и Сербии состоялась еще раньше — в ноябре 2018-го.

На берлинской встрече 29 апреля 2019-го Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель объявили о планах проведения в июле того же года новой встречи лидеров Косова и Сербии в Париже.

Позднее, 15 июля 2019-го, Макрон, во время «исторического визита» в Белград (все-таки президенты Франции, которая участвовала в натовской операции в Югославии, не посещали страну 18 лет) объявил, что сербское и косовское руководство соберутся в Париже в «ближайшие недели».

«Ближайшие недели» растянулись на долгие месяцы, и встречу планируется провести пока не в Париже, а в Брюсселе, но это — незначительные формальности по сравнению с размахом исторической задачи, за которую активно взялся Эмманюэль Макрон. Все-таки пошел 22-й год после окончания войны между Союзной республикой Югославия и косовскими «борцами за независимость», и больше 12 лет прошло со дня провозглашения независимости Косова (которую до сих пор не признала не только Сербия, но и еще более 90 стран мира, включая Россию и Китай).

Саммиту предшествовали предварительные договоренности. На фото: председатель Европейского Совета Шарль Мишель принимает премьер-министра Сербии Александра Вучича. 26.06.2020 REUTERS - POOL

Возможно, задача по примирению сербов и косоваров решалась бы лучше, если бы в этом вопросе было согласие между основными «агентами влияния»: США, Европой и Россией.

Но пока согласия нет даже между западными союзниками.

Напротив — как утверждает Le Monde, американцы в последние месяцы «вели агрессивное наступление» (дипломатическое) в Приштине (столице Косово) и Белграде, «не консультируясь с Европейским союзом, официально уполномоченным вести процесс переговоров». (Именно американцы, напомним, были главными инициаторами натовских бомбардировок Югославии в 1999-м, положивших конец «косовской войне»). Газета пишет, что американцы «поощряли» произошедшее 25 марта 2020-го отстранение от власти занявшего этот пост в конце прошлого года премьер-министра Косова Альбина Курти.

Курти — активный критик Хашима Тачи, президента Косова — утверждает, что американцы вели тайные переговоры с представителями обеих стран о том, что Сербия признает независимость Косово на условиях «обмена территориями» по «этническому признаку» (на севере Косово «компактно» проживают косовские сербы). Курти обвинил Тачи в том, что он способствовал отстранению законно избранного премьера (т. е. Курти) как раз с целью заключения сделки по «американскому сценарию».

Экс-премьер выступал против отмены 100% таможенных пошлин, введенных в Косово на сербские товары — решение, которое считали «тормозом» переговоров не только в США, но и в Европе.

В итоге Курти, который после вынесения ему вотума недоверия продолжал временно исполнять обязанности до начала июня, все-таки вынужден был согласиться на отмену этих пошлин. В упомянутой выше статье глав МИД Франции и Германии говорится о том, что в Париже и Берлине «с удовлетворением встретили принятое премьером Курти решение приостановить 100-процентное налогообложение товаров из Сербии и Боснии и Герцеговины. Мы ждем, что и Сербия выполнит свою часть усилий. Мы также напоминаем о нашем желании претворить в жизнь все соглашения, заключенные между Белградом и Приштиной с 2011 года в рамках диалога, проводимого при посредничестве ЕС».

Что качается Вашингтона, то американский дипломат Ричард Гренелл, специальный посланник президента США по вопросу урегулирования между Сербией и Косовым, заявил, что «обмен территориями никогда не обсуждался в (его) присутствии».

Спецпредставитель президента США Ричард Гренелл на встрече с президентом Косова Хашимом Тачи. 09.10.2019. Приштина REUTERS - Laura Hasani

Как бы то ни было, но 27 июня в Вашингтоне должны были пройти переговоры между президентом Косово Хашимом Тачи и премьером Сербии Александром Вучичем. Но 24-го июня случился «сюрприз»: Специальная прокуратура трибунала по Косову в Гааге предъявила Тачи, а также лидеру созданной им Демократической партии Косова Кадри Весели обвинение в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в 1998—2000 гг.

Обвинения, как утверждает Le Monde, были выдвинуты еще 24 апреля, но «хранились в секрете» вплоть до 24 июня.

В итоге поездку Тачи в США пришлось отменить.

После провала попытки американцев провести саммит между лидерами Сербии и Косова за дело снова берется Европейский союз. Первостепенная цель — «перезапустить диалог, чтобы облегчить Евросоюзу задачу по разрешению конфликта», отметили в Елисейском дворце, подчеркнув, что саммит пройдет по инициативе президента Макрона.

Эти переговоры (10 и 12 июля) «перезапустят дискуссию и работу над глобальным и юридически обязывающим соглашением о нормализации отношений между Сербией и Косовым», — заверил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

Глобальное решение наверняка потребует «глобальных» сроков, а также согласия многих сил, — как в Приштине и Белграде, так в Вашингтоне и даже в Москве.

«Битва, которую нам предстоит дать вместе, — это битва за компромисс, за то, чтобы найти разумное решение для отношений Сербии и Косова. (…) Вашему народу — как и народу Косова — необходима смелость в достижении компромисса и в умении сделать так, чтобы история не повторялась, не ходила по дурному кругу», — сказал Эмманюэль Макрон в Белграде в 2019 году.

И подчеркнул: «Я знаю, что в этом регионе Европы худшее может еще произойти, поскольку некоторые раздувают тлеющие угли (конфликта): одни — своим предельно ограниченным национализмом, другие — религиозным или иным мракобесием».

Президент Франции Макрон и премьер-министр Сербии Вучич. 15.07.2019. Белград AFP - LUDOVIC MARIN

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