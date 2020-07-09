В мире 550 тысяч человек умерли от COVID-19, во Франции ждут вторую волну эпидемии

Во Франции «вторая волна» весьма вероятна, утверждает Научный совет. На фото: люди стоят в очереди на тестирование наличия Covid-19. Город Монтаржи. 07.07.2020

Как сообщило в четверг, 9 июля, агентство France-Presse, жертвами Covid-19 в мире стали уже более 550 000 человек. При этом всего в разных странах было зарегистрировано 12 миллионов заболевших. Во Франции глава Научного совета предупредил о риске «второй волны».

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Агентство France-Presse сообщает, что при подсчете руководствовалось только официальными данными.

Из 550 013 смертей, зарегистрированных по состоянию на вторую половину дня 9 июля, 201 124 приходится на страны Европы.

Хуже всего по-прежнему обстановка в США, где от коронавируса умерли более 132 тысяч человек. В Бразилии жертвами Covid-19 стали почти 68 тысяч человек, в Великобритании — более 44 тысяч, в Италии — около 35 тысяч.

Во Франции, где от Covid умерло около 30 тысяч человек, «весьма вероятна» вторая волна эпидемии. Об этом заявил AFP председатель правительственного Научного совета (по коронавирусу) Жан-Франсуа Дельфрэсси.

Он подчеркнул, что «очень сильное волнение» представителей Совета относительно ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в стране связано, в первую очередь, с тем, что французы, «особенно молодежь», почти перестали соблюдать «социальную дистанцию».

«Существует риск возвращения эпидемии уже этим летом», — предупредил Дельфрэсси, призывая французов «вернуться» к соблюдению всех предписанных властями санитарных мер.

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