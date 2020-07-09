Мэра Сеула нашли мертвым после сообщения о его исчезновении

Пак Вон Сун занимал пост мэра Сеула с 2011 года.

Полиция нашла тело 64-летнего мэра Сеула Пак Вон Суна, который ранее пропал без вести. Об этом в пятницу, 10 июля (по местному времени) сообщило информагентство «Рёнхап».

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Ранее, 9 июля, о пропаже Пак Вон Суна сообщила его дочь, заявившая, что он оставил записку, «похожую на завещание». Мэр также не пришел на работу. В его поисках участвовали 150 полицейских, служебные собаки и беспилотники, уточняет RTVi. Позднее его тело нашли на севере Сеула. Об этом «Рёнхап» сообщили в полиции.

Пак Вон Cун занимал пост мэра столицы Южной Кореи с 2011 года. Затем он переизбирался на этот пост еще дважды. Его называли вероятным кандидатом в президенты на выборах 2022 года.

Накануне пропажи Пак Вон Суна, как сообщал южнокорейский телеканал SBS, секретарь мэра обвинила его в сексуальных домогательствах и подала жалобу.

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