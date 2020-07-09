США и Россия отреагировали на заявление КНР о переговорах по контролю за ядерным вооружением

Соединенные Штаты готовы пригласить Китай присоединиться к начавшимся в июне в Вене переговорам с Россией о сокращении ядерных вооружений. Приглашением к диалогу, несмотря на все разногласия, американский Госдепартамент 9 июля отреагировал на заявление МИД КНР о возможности переговоров по ядерным вооружениям, но на едва ли примелемых для США условиях. В России назвали «нежизнеспособным» продление российско-американского договора СНВ-3 при условии привлечения к нему других стран.

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Государственный департамент США в четверг, 9 июля, прокомментировал сделанное накануне в МИД КНР заявление по вопросу о возможном участии Пекина в ядерном диалоге Вашингтона и Москвы. Госдеп расценил это заявление как выражение «готовности Китая участвовать в переговорах по контролю над вооружениями». В качестве «последующих осторожных шагов» на пути к диалогу США предлагают Китаю двустороннюю встречу, а также «рекомендуют» КНР «как можно скорее» провести встречу с представителями России для обсуждения перспективы трехсторонних переговоров. Вашингтон готов пригласить правительство Китая присоединиться к переговорам в Вене, говорится в заявлении. В нем указывается, что все стороны диалога имеют «разное видение и задачи» и, «безусловно, будут иметь разногласия». При этом дипломатическое ведомство США указывает: «пришло время для диалога и дипломатии между тремя крупнейшими ядерными державами, о том, как предотвратить новую гонку вооружений».

Накануне, 8 июля, глава департамента по контролю над вооружениями министерства иностранных дел Китая Фу Цун заявил о готовности присоединиться к российско-американским переговорам по вопросу вооружений, если Вашингтон сократит свои ядерные арсеналы до объемов арсеналов Пекина (т.е. примерно в 18 раз). Об этом сообщало агентство «Синьхуа». По словам Фу Цуна, без выполнения этого условия присоединение КНР к переговорному процессу было бы «нереалистичным».

«Раскручивание китайского фактора — не что иное, как уловка, чтобы отвлечь внимание всего мира и создать предлог для выхода из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений», — объяснил Фу Цун регулярные призывы США к Китаю. Его слова приводит «Синьхуа». Дипломат считает, что «истинная цель США — избавиться от каких-либо ограниченй и получить карт-бланш для достижения военного превосходства над любыми противниками, реальными или воображаемыми», — цитирует AFP слова Фу Цуна. Он также напомнил, что КНР участвует в программах ядерного разоружения ООН и также готова вести переговоры о разоружении с другими странами «ядерной пятерки», то есть с Россией, США, Великобританией и Францией.

В России заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев 9 июля выразил сомнения в перспективах продления договора СНВ-3 на условиях, выдвигаемых США. «Мы готовы продлить договор без всяких условий, на определенные сроки, об этом президент говорил. Но нет, они выдвинули целый ряд новых условий, касающихся, в том числе, присоединения других стран, что делает продление практически нежизнеспособным», — цитирует слова Медведева РИА-Новости.

22 июня в Вене после полугодового перерыва стартовали российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности. Российскую делегацию возглавлял первый заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, а американскую — специальный представитель президента США по контролю за вооружениями Маршалл Биллингсли. Одним из основных вопросов этих переговоров является возможность продления действующего с 2011 года Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3. Срок его действия истечет в феврале 2021 года.

Президент США Дональд Трамп настаивает на привлечении Китая к переговорам о стратегических вооружениях. Кроме того, американская сторона неоднократно обращалась к России с просьбой убедить китайских партнеров присоединиться к переговорам.

Согласно последнему докладу Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), в настоящий момент США и Россия владеют более 90% ядерных вооружений планеты. Так, по данным на 2020 год, Москва располагает 6375 ядерными боеголовками, Вашингтон — 5800, Пекин — 320, Париж — 290, Лондон — 215.

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