Собор Святой Софии по решению турецкого суда превратили в мечеть

В пятницу, 10 июля, Государственный совет Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть. Сразу после этого турецкий президент Реджеп Эрдоган подписал соответствующий указ.

Реклама Читать далее

Как сообщает AFP, Госсовет Турции удовлетворил ходатайство ряда ассоциаций, отменив постановление правительства от 1934 года о предоставлении Святой Софии статуса музея. «Суд принимает решение об отмене решения Совета министров, являющегося предметом этого ходатайства», — говорится в решении Государственного совета (это высшая административная судебная инстанция страны).

Госсовет пояснил, что в имущественных актах от имени Фонда Мехмеда Фатиха, названного в честь османского султана, завоевавшего Константинополь в XV веке, Святая София была зарегистрирована как мечеть, и эта квалификация не может быть изменена.

Собор Святой Софии был построен в VI веке. В 1453 году, после захвата Константинополя, султан Мехмед II (Фатих) распорядился превратить православный храм в мечеть. В 1934 году Мустафа Кемаль Ататюрк, основатель современного турецкого государства, постановил сделать собор Святой Софии музеем. В год его посещали около 3 миллионов человек, это был второй по посещаемости музей Турции.

Идею вернуть собору статус мечети активно продвигал нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Сразу же после решения Госсовета Эрдоган подписал соответствующий указ.

Ранее сегодня ЮНЕСКО обращалась к турецким властям с последним призывом сохранить прежний статус собора Святой Софии, который входит в список Всемирного наследия именно как музей.

Sainte-Sophie, Istanbul : Déclaration de l'UNESCO



Sainte-Sophie, composante du bien « Zones historiques d’Istanbul », est inscrite sur la Liste du #PatrimoineMondial de l’humanité comme musée.



Cela entraine des engagements & des obligations juridiques.https://t.co/nMcl7SCfN0 pic.twitter.com/vjc7u1GA6U — UNESCO en français (@UNESCO_fr) July 10, 2020

Решение турецкого суда прокомментировали в РПЦ, заявив, что «очень сожалеют о том, что слова патриарха Кирилла не были услышаны».

«Для православных христиан София Константинопольская остаётся святыней мирового значения, и её возвращение в статус мечети будет воспринято многими негативно, в том числе и в нашей стране. (…) Подобное решение выглядит как сознательное обострение межрелигиозных отношений — как в Турции, так и во всем мире», — заявил агентству РИА-Новости митрополит Иларион, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата. «Ответственных за это назначаю не я, их назначит история», — добавил церковный деятель.

Напомним, в 2016-2019 годах сама РПЦ добивалась передачи ей Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, но в итоге, на фоне протестов, власти приняли решение сохранить за ним статус музея.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться