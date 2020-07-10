COVID-19: в США и Мексике зафиксировали рекордный суточный прирост случаев заражения

Во Франции, где от коронавирусной инфекции умерли около 30 тысяч человек

В США и Мексике зафиксировали рекордный суточный прирост случаев заражения COVID-19. В России выявили еще 6635 случаев — это самый крупный прирост за последние пять суток.

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За прошедшие сутки рекордное количество случаев заражения — более 65 500 — было выявлено в США. Страна по-прежнему остается на первом месте по количеству заразившихся и скончавшихся от последствий заражения. Эксперты опасаются, что участившиеся случаи заражения могут повлечь за собой рост смертности. При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что в 99% случаев инфицирование COVID-19 является «безвредным».

В четверг, 9 июля, рекордное число случаев заражения зарегистрировали санитарные службы Мексики: за 24 часа там выявили 7280 новых случаев. Всего в стране установлено 282 283 случая, количество летальных исходов составляет 33 526.

В России за сутки подтвердили еще 6635 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в пятницу, 10 июля, приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии в стране были выявлены 713 936 случаев инфицирования. По официальным данным, за 24 часа 7752 человека были выписаны. Всего число поправившихся после заражения составляет 489 068 пациентов.

Всего 11 017 пациентов скончались от последствий заражения, 174 из них — за прошедшие сутки. Наибольшее количество летальных исходов зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге. В четверг, 9 июля, «Медуза» сообщала о росте случаев инфицирования COVID-19 в Петербурге после смягчения санитарно-ограничительных мер. При этом отмечалось, что, по мнению местных властей, город преодолел пик заболеваемости.

Во Франции, где от коронавирусной инфекции умерли около 30 тысяч человек, «весьма вероятна» вторая волна эпидемии. Об этом заявил AFP председатель правительственного Научного совета (по коронавирусу) при правительстве Жан-Франсуа Дельфрэсси.

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