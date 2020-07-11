ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев заражения COVID-19 в мире 10 июля.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что накануне, 10 июля, во всем мире был зафиксирован рекордный прирост выявленных случаев коронавирусной инфекции — за сутки коронавирус обнаружили у 228 102 человек.

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Более 75% выявленных случаев заболевания приходятся на четыре страны — США, Бразилию, Индию и ЮАР.

В США, которые остаются на первом месте по числу выявленных случаев и жертв COVID-19, за сутки коронавирус выявили у 68 100 человек. Рекордный прирост в стране фиксируют третий день подряд. Накануне сообщалось о более 65 500 выявленных случаях заражения.

Ранее, 3 июля, ВОЗ призвала правительства стран, затронутых пандемией, «проснуться» и «бросить все силы на борьбу» с коронавирусом.

В России за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 6611 человек, сообщает в субботу, 11 июля, федеральный оперативный штаб. Жертвами COVID-19 в стране стали за прошедшие 24 часа 188 человек.

Общее число выявленных случаев заболевания в России составляет, по данным на 11 июля, 720 547. C начала распространения эпидемии жертвами коронавирусной инфекции в стране стали 11205 человек.

Накануне сообщалось, что вирус обнаружили у 6635 человек — это был самый крупный прирост за минувшие пять суток.

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