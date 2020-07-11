Дональд Трамп смягчил наказание своему другу и советнику Роджеру Стоуну.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении приговора своему другу и бывшему советнику Роджеру Стоуну, который был приговорен к 40 месяцам тюрьмы по обвинению в даче ложных показаний в рамках «российского дела». Стоун, который должен был отправиться в тюрьму 14 июля, освобожден от отбывания наказания.

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Ранее апелляционный суд отклонил ходатайство 67-летнего Роджера Стоуна с просьбой отсрочить начало его тюремного заключения.

«Роджер Стоун уже достаточно пострадал. К нему относились очень несправедливо, как и ко многим другим в этом деле. Роджер Стоун теперь свободный человек!» — говорится в заявлении Белого дома.

Как отмечает корреспондент RFI в США, ранее глава Белого дома уже упоминал о возможности помилования в отношении своего друга. Он оказывал давление на правосудие, из-за чего семь прокуроров, занимавшихся этим делом, от него отказались.

Экс-советник Дональда Трампа Роджер Стоун был задержан в конце января 2019 года. В феврале этого года его приговорили к 40 месяцам тюрьмы по обвинению в даче ложных показаний в Конгрессе США по делу о российском вмешательстве в президентские выборы в 2016 году.

Стоун стал шестым помощником Трампа, признанным виновным по уголовным делам, начатым в рамках расследования о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

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