Сотрудники «Врачей без границ» обвинили организацию в расизме

Основанная в начале 1970-х годов во Франции гуманитарная организация «Врачи без границ» (MSF) специализируется на оказании медицинской в зонах военных конфликтах

Тысяча действующих и бывших сотрудников международной гуманитарной организации «Врачи без границ» подписали открытое письмо, в котором обвинили организацию в институциональном расизме. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

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Авторы обращения считают, что руководство гуманитарной организации не признает масштабы расизма, поддерживаемого корпоративной культурой, практикой найма новых сотрудников, которую в письме называют «кастовой», а также «бесчеловечными программами, которыми руководит привилегированное белое меньшинство».

В числе претензий указывается также иерархическая структура организации, все управление которой сосредоточено в западных странах. В 2019 году штат организации насчитывал 65 тысяч сотрудников, 90% которых — это локальный персонал, нанятый в зонах работы организации. Однако практически весь управляющий персонал сосредоточен в западных странах.

Из национальных отделений очень сложно перевестись в международные структуры, жалуются бывшие сотрудники организации. При этом на руководящие должности нередко приходят вчерашние выпускники университетов, граждане европейских стран, чтобы руководить местным персоналом, имеющим 10 — 20-летний опыт работы внутри организации.

Ставший менее года назад новым президентом «Врачей без границ» Кристос Кристу заявил, что рассмотрит обращение сотрудников и надеется, что оно станет возможностью для институциональных перемен. В июне организация добавила к своей миссии борьбу с расизмом, а также с бедностью и социальной несправедливостью.

Основанная в начале 1970-х годов во Франции гуманитарная организация «Врачи без границ» (MSF) специализируется на оказании медицинской помощи в зонах военных конфликтов, например, она работала в Чечне и в Донбассе. Организация имеет более 20 отделений во всем мире. В 1999 году MSF получили Нобелевскую премию мира.

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