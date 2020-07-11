Франция выразила сожаление по поводу превращения собора Святой Софии в мечеть

Франция сожалеет о возвращении собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети. Об этом заявил в пятницу, 10 июля, глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан.

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«Это решение пересматривает один из самых символических жестов [в истории] современной и светской Турции», — подчеркнул Жан-Ив Ле Дриан в коммюнике. «Необходимо сохранить целостность этого религиозного, архитектурного и исторического сокровища, которое входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, — символа свободы религии, толерантности и многообразия», — отметил министр.

Собор Святой Софии в Стамбуле, символ «золотого века» Византии был построен в VI веке. В 1453 году, после захвата Константинополя османами, султан Мехмед II (Фатих) распорядился превратить христианский храм в мечеть. В 1934 году Мустафа Кемаль Ататюрк, основатель современного турецкого государства, постановил сделать собор Святой Софии музеем. В год его посещали около 3 миллионов человек, это был второй по посещаемости музей Турции.

За возможность вернуть собору статус мечети активно ратовал начиная с прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 10 июля Государственный совет Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть. Сразу же после этого Эрдоган подписал соответствующий указ.

Политолог Ахмет Инсель в интервью franceinfo отмечает, что таким образом Эрдоган надеется вернуть себе доверие мусульманского электората в то время, как его популярность падает на фоне экономического кризиса в стране. По его словам, в Турции растет влияние политического ислама, идеалам которого стремится соответствовать Эрдоган. «Это его мир. Завоевание Константинополя, Стамбула — это Святая София. Он вырос с этим мусульманским идеалом», — подчеркивает эксперт.

Против лишения собора статуса музея ранее высказывались Россия и Греция, США и Франция, а также ЮНЕСКО. 10 июля в РПЦ выразили сожаление принятым турецкими властями решением. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион назвал происходящее «сознательным обострением межрелигиозных отношений».

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