Армения и Азербайджан обвинили друг друга в новых обстрелах на границе

В понедельник, 13 июля, Азербайджан и Армения сообщили о новых вооруженных инцидентах и обстрелах на общей границе. Стороны обменялись обвинениями в «провокациях», возложив друг на друга ответственность за вооруженную эскалацию, сообщает агентство France-Presse.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время заседания правительства 13 июля не исключил, что обострение ситуации на границе потребовалось азербайджанским властям для смещения фокуса внимания граждан с внутренних проблем в стране. «Провокационные действия ВС Азербайджана строго осуждаемы. Сегодня утром они возобновились. Тем самым военно-политическое руководство Азербайджана понесет всю ответственность за непредсказуемые последствия региональной дестабилизации», — приводит слова Пашиняна АМИ «Новости-Армения».

На сайте оборонного ведомства Армении опубликован пресс-релиз, в котором отмечается, что утром 13 июля Азербайджан «возобновил провокационные действия, продолжая обстреливать армянские позиции. Подразделения ВС Армении дали адекватный ответ. Армянская сторона не понесла потерь». В сообщении также говорится, что мишенью армянской стороны «становятся лишь инженерные инфраструктуры и технические средства азербайджанских вооруженных сил», а «вся ответственность за потери азербайджанской стороны и последствия обострения ситуации будет нести военно-политическое руководство Азербайджана».

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности обвинил в военной провокации Армению. «Вчера днем Армения совершила очередную провокацию на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы. Армения уже не в первый раз совершает военные провокации на государственной границе. В последние несколько месяцев в результате этих военных провокаций погибли наши военнослужащие, а также гражданские лица. Вчера днем в результате их очередной провокации погибли несколько наших военнослужащих. Неожиданно наш военный пост подвергся артиллерийскому обстрелу», в результате чего «погибли и получили ранения» азербайджанские военнослужащие», — цитирует главу Азербайджана агентство Азертадж.

В официальном заявлении, размещенном на сайте министерства обороны Азербайджана, утверждается, что в ночь на 13 июля азербайджанские подразделения «уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника». Сообщается, что погиб один военнослужащий азербайджанской армии, а «противник скрывает информацию о потерях». В воскресенье, 12 июля, стало известно о вооруженном столкновении на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении. Стороны конфликта обвинили друг друга в нарушении границы. В Баку сообщали о двух погибших и пятерых раненых военнослужащих, 13 июля появилась информация о том, что во время обстрела погибли четыре человека.

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