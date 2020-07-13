COVID-19: Мексика стала четвертой страной по количеству летальных исходов

Мексика стала четвертой страной в мире по количеству смертей от заражения коронавирусной инфекцией, США продолжают возглавлять печальный рейтинг. В России за прошедшие 24 часа от последствий заражения скончались еще 104 человека.

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Мексика обошла Италию и стала четвертой страной в мире по количеству смертей от заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствует статистика санитарных властей Мексики, озвученная по итогам воскресенья, 12 июля.

В стране насчитывается 299 750 случаев инфицирования, из них 4482 были выявлены за прошедшие сутки. Всего 35 006 человек скончались, 276 — в течение прошедших 24 часов.

Заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель опубликовал в своем твиттере сообщение, в котором предупредил, что в 15 регионах страны риск заражения является максимальным.

За прошедшие сутки еще почти 60 тысяч случаев заражения зафиксировали в США. Страна по-прежнему остается на первом месте по количеству заразившихся и скончавшихся от последствий инфицирования. За воскресенье, 12 июля, по информации специалистов университета Джонса Хопкинса, в Штатах зарегистрировали еще 59 747 случаев COVID-19. Общее количество заразившихся составляет 3 301 820 человек, летальных исходов — 135 171. 442 человека скончались за последние сутки.

Второе место по количеству летальных исходов занимает Бразилия (72 100), третье — Великобритания (44 904).

В России, как сообщили в понедельник, 13 июля, в оперативном штабе по борьбе с эпидемией. за сутки подтвердили еще 6537 случаев заражения. Из них 672 — в Москве, 291 — в Санкт-Петербурге, 270 — в Ханты-Мансийском автономном округе. За все время наблюдения в стране выявлено 733 699 случаев инфицирования. Сообщается, что 104 человека скончались за прошедшие 24 часа от последствий заражения, общее количество летальных исходов выросло до 11 439. Выздоровели за сутки еще 2 960 человек, за весь период был выписан 504 021 пациент с подтвержденным COVID-19.

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