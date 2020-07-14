Более 573 тысяч человек в мире стали жертвами пандемии COVID-19

Британский салон красоты, 13 июля. Специалисты британской медицинской академии представили доклад, в котором говорится, что страна может потерять около 120 тысяч граждан, если вторая волна пандемии случится зимой.

Во всем мире 573 288 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Выявлено более 13 миллионов 113 тысяч случаев инфицирования. Такие данные во вторник, 14 июля, приводит университет Джона Хопкинса.

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Наиболее сильно пострадали Соединенные Штаты. По официальным данным, там выявлено 3 364 547 случаев заражения, более 135 тысяч пациентов скончались. Более 1 млн 884 тысяч случаев инфицирования зарегистрировано в Бразилии, почти 73 тысячи человек погибли. На третьем месте по количеству выявленных случаев — Индия, где диагноз COVID-19 поставили у 906 752 пациентов. На третьей позиции по количеству летальных исходов остается Великобритания, где жертвами инфекции стали почти 45 тысяч человек.

Агентство France-Presse во вторник, 14 июля, передает, что Латинская Америка и Карибы стали вторым регионом, наиболее сильно пострадавшим в ходе пандемии — на него приходятся в общей сложности почти 145 тысяч смертей от последствий новой коронавирусной инфекции.

После того, как в большинстве стран начали смягчать вводившиеся для сдерживания пандемии санитарно-ограничительные меры, во Всемирной организации здравоохранения призывали к осторожности и предупреждали о риске второй волны. В понедельник, 13 июля, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус вновь повторил, что пока невозможно говорить о полном возвращении к прежней жизни, и отметил, что динамика пандемии во многих странах вызывает опасения.

В России во вторник, 14 июля, оперативный штаб по борьбе с эпидемией сообщил о 6 248 случаях COVID-19, выявленных за прошедшие сутки. Всего в стране зафиксированы 739 947 случаев коронавирусной инфекции. Еще 175 пациентов скончались за прошедшие 24 часа, а общее количество летальных исходов выросло до 11 614. За все время наблюдения 512 825 пациентов были выписаны, 8 804 из них — в течение суток.

Во Франции за период с 10 июля от последствий заражения COVID-19 умерли еще 25 человек. Всего за период пандемии в стране скончались 30 029 пациентов. Такие данные в понедельник, 13 июля, озвучили в министерстве здравоохранения. Как сообщает Le Figaro, санитарные власти особенно обеспокоены перспективами возникновения новых кластеров заражения. По официальным данным, в настоящее время во французских больницах остаются 6983 пациентов с COVID-19, 68 из них поступили в течение прошедших суток.

В Великобритании специалисты медицинской академии представили доклад, сделанный по заказу правительства. В нем говорится о возможности второй волны пандемии. По мнению экспертов, в худшем случае без должной подготовки страна может потерять около 120 тысяч граждан, если вторая волна придется на зимний период. Также сообщается, что с 24 июля в Великобритании ношение масок в закрытых пространствах станет обязательным. Исключение составят рестораны и бары. Также от обязательного ношения масок могут быть освобождены сотрудники супермаркетов.

Как сообщает AFP, обязательное ношение маски в общественных местах, на работе и в транспорте ввели в Индии. Штраф за несоблюдение меры вырос и составляет около 11 евро. Отмечается, что, начиная с марта, в Дели было выписано около 42 тысяч штрафов за отсутствие маски и несоблюдение допустимой дистанции.

Обязательное ношение маски в транспорте ввели и в Гонконге, где также запретили собираться группами более четырех человек. Принято решение закрыть спортзалы, бары, клубы и салоны красоты.

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