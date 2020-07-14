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Бывший собор Святой Софии в Стамбуле останется открытым для посетителей

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Бывший собор Святой Софии, которому президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вернул статус мечети, откроют для посетителей вне часов молитвы.
Бывший собор Святой Софии, которому президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вернул статус мечети, откроют для посетителей вне часов молитвы. © DR
RFI
2 мин.

Бывший собор Святой Софии, которому президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вернул статус мечети, откроют для посетителей вне часов молитвы. Об этом во вторник, 14 июля, заявили в турецком управлении по религиозным делам Diyanet.

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«Никаких препятствий, с религиозной точки зрения, для открытия Святой Софии для посетителей вне часов молитвы», — заявили в Diyanet.

Как сообщает AFP со ссылкой на коммюнике Diyanet, богослужения для мусульман в Айя-Софии начнутся 24 июля. Христианские фрески во время молитв будут занавешивать шторами или затемнять «другими подходящими способами», заявили в управлении.

Ранее турецкие СМИ писали о том, что фрески во время намаза, возможно, будут затемнять с помощью лазера.

В Кремле выразили удовлетворение решением властей Турции оставить открытым доступ в Святую Софию, после превращения собора в мечеть. «Мы слышали заявления наших турецких коллег и президента Турции в первую очередь о том, что Святая София будет сохранена и что доступ туда будет оставаться открытым. Это вызывает удовлетворение», — цитирует РБК заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Накануне президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых российский лидер обратил внимание своего коллеги на «значительный общественный резонанс», вызванный решением властей Турции вернуть Святой Софии статус мечети.

Ранее это решение осудили в РПЦ, назвав его «пощечиной всему мировому христианству» и православной церкви. 12 июля папа Римский Франциск также заявил, что огорчен подобным решением.

В пятницу, 10 июля, Государственный совет Турции отменил постановление правительства страны 1935 года о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса музея. Сразу же после этого соответствующий указ подписал президент Турции.

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